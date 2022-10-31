منتخب أوروبي يبحث تغيير اسمه إلى «سيمرو» بعد مونديال قطر

يدرس منتخب ويلز إمكانية تغيير اسمه إلى «سيمرو» على الصعيد الدولي بعد مونديال قطر 2022.

ويذكر أن «سيمرو» هو الاسم الويلزي لمنتخب ويلز، ويستخدمه بالفعل اتحاد كرة القدم الويلزي في الاتصالات الداخلية والخارجية، وكذلك من قبل مسؤولي الاتحاد في مقره الرئيسي في جلامورجان.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) عن نويل موني الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الويلزي قوله: «الفريق ينبغي أن يطلق عليه دائما اسم سيمرو، هذا ما نطلقه عليه هنا».

وأضاف موني قبل المشاركة الأولى لمنتخب ويلز في المونديال منذ نسخة 1958 «وجهة نظرنا في الوقت الراهن هو أننا على المستوى المحلي نطلق على الفريق اسم سيمرو، هذا ما نطلقه على منتخبنا الوطني».

وأشار «إذا نظرت إلى موقعنا الإلكتروني وكيف نتحدث عن أنفسنا، نحن سيمرو تماما».

وأوضح «على الصعيد الدولي، نشعر أنه لايزال هناك بعض العمل الذي ينتظرنا، لذا سنخوض هذه النسخة من كأس العالم تحت اسم ويلز».

وختم بالقول «لكني أعتقد أن عام 2023 سيكون العام الذي سنجري خلال محادثات جيدة مع الأطراف المعنية المختلفة، سواء الجهات الحكومية أو مجلسنا والمجالس وجهات اتخاذ القرارات والمسؤولين والأندية واللاعبين».