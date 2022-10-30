نجم دفاع برشلونة يطمئن فرنسا: "أنا بخير"

أكد قلب الدفاع الدولي الفرنسي جول كونديه أن الإصابة التي تعرض لها في فخذه وأجبرته على الخروج من المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة 1-0 على فالنسيا أمس في الدوري الاسباني لكرة القدم ليست قوية، قبل قرابة ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر. ورأى المدافع (23 عامًا) أنه عانى من "إجهاد" وليس إصابة، بعد استبداله في ملعب ميستايا قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

قال في حديث مع منصة دازون للبث التدفقي "أنا بخير، لا تبدو قوية، كان فقط إجهاد. نحن في نسق جنوني، نلعب العديد من المباريات، كل ثلاثة أيام، ولكن علينا أن نعتني بأنفسنا". وتابع "أعتقد أننا نخوض العديد من المباريات، ولكن لسنا المسؤولين عن ذلك". قال تشافي مدرب برشلونة إن كونديه سيخضع لفحوصات لكن كنظرة أولى "يبدو الأمر وكأنه إزعاج". وتعاني فرنسا بطلة العالم 2018 من الاصابات قبل بدء حملة الدفاع عن لقبها.

سيغيب لاعب تشلسي الانكليزي نغولو كونتي، أحد أبرز العناصر الذين ساهموا في التتويج قبل أربعة أعوام، عن النهائيات لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ، فيما تحوم الشكوك حول زميله في خط الوسط بول بوغبا لاعب يوفنتوس الايطالي الذي يتعافى من إصابة في الركبة. ويعاني قلب دفاع مانشستر يونايتد رافايل فاران من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه وقال مدربه الهولندي إريك تن هاغ أنه لن يلعب قبل كأس العالم، فيما يعاني الحارسان مايك مينيان وستيف مانداندا من الاصابات.

ومن غير المتوقع أن يتم استدعاء الاول الى النهائيات. كما تعرض الدولي الاسباني إريك غارسيا مدافع برشلونة لإصابة في الفخذ خلال المباراة، بينما خرج مهاجم فالنسيا الأوروغوياني إدينسون كافاني لمشكلة في الكاحل. واستُبدل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خلال مباراة أتلتيكو مدريد في قادش في الدقيقة العاشرة بعد أن تم الدهس على قدمه ولم يستطع الاستمرار. ينطلق المونديال في 20 نوفمبر وتلعب فرنسا مباراتها الاولى في 22 منه ضد أستراليا.