تاريخ السوبر المصري.. رقم مميز للأهلي وموقف غريب للزمالك

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل في 18 مرة كانا الأهلي والزمالك طرفا المباراة النهائية في 7 مناسبات من هذه النسخ التي بدأ الفوز بها فريق الزمالك في أول نسختين وكان على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلي المصري عدد مرات الفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.

ويتواجه الزمالك بطل ثنائية الدوري والكأس ضد الأهلي في النسخة الحالية من السوبر والتي كان من المفترض أن تقام قبل موسم 2021 – 2022، وتقام المباراة للمرة الخامسة في التاريخ بالإمارات وسبق لكل من الأهلي والزمالك حصد اللقب في الإمارات مناصفة مرتين لكل منهما، وهي المباراة التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وهي النسخة التاسعة عشر من المسابقة

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد أن حصد اللقب 11 مرة وغاب الأهلي عن أول نسختين من البطولة والتي حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب.

وحصد الأهلي لقبه الأول في موسم 2003-2004 وكانت بركلات الترجيح على حساب الزمالك، بينما خسر اللقب 4 مرات من قبل بينهم آخر نسختين أمام كل من الزمالك وطلائع الجيش على الترتيب.

ويعتبر الأهلي صاحب أفضل سلسلة فوز متتالي باللقب، إذ حقق اللقب أربع مرات متتالية مرتين الأولى بين عام 2005 وحتى 2009، أما المرة الثانية فكانت من عام موسم 2010 وحتى 2016.

وعن أرقام الأهلي في مواجهات السوبر فقد سجل المارد الأحمر 15 هدفا في منافسات السوبر بمعدل هدف في كل مباراة، وفشل الأحمر في تسجيل أهداف بآخر نسختين، واستقبلت شباكه 8 أهداف في تاريخ مواجهاته بالسوبر المصري.

وحصد الأهلي اللقب 3 مرات بركلات الترجيح ومرتين في الأشواط الإضافية بينما خسر اللقب 4 مرات بينهم ثلاثة بركلات الترجيح.

أما الغريم التقليدي فريق الزمالك فقد حقق اللقب في أول نسختين أقيمت من مسابقة السوبر وكان ذلك موسمي 2001- 2002 و2002 - 2003 على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب على الترتيب، وشارك الزمالك من قبل في 10 مناسبات وفاز باللقب في 4 فقط منهم.

وسبق للزمالك وأن حصد اللقب مرتين في دولة الإمارات وكانت المرتين على حساب الأهلي وبركلات الترجيح، بينما غاب الأبيض عن ثماني نسخ من مسابقة السوبر آخرهم النسخة الأخيرة والتي توج بها طلائع الجيش بركلات الترجيح على حساب الأهلي.

والغريب في بطولات الزمالك أنه لم يفز باللقب في مناسباته الأربعة التي توج بها من قبل إلا بعد الوقت الأصلي إذ حصد مرتين في الأشواط الإضافية ومثلهما بركلات الترجيح، وعن أرقام الزمالك فقد سجل 9 أهداف في عشر مباريات سوبر خاضهم من قبل، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا، وحقق الزمالك لقب آخر نسختين فاز بهما بركلات الترجيح وكانتا في الإمارات بينما أول لقبين كانا في الأشواط الإضافية.

الأهلي والزمالك في المباراة النهائية

أقيم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك من قبل في 7 مناسبات ويقام للمرة الثامنة بين الفريقينـ وحقق الأهلي لقب السوبر على حساب الزمالك في خمس مرات سابقة، بينما حصد الزمالك اللقب من الأحمر مرتين.

انتهت قمة السوبر بركلات الترجيح في أربع مرات سابقة بينما تم حسمها 3 مرات فقط في الوقت الأصلي وكان جميعهم من نصيب الأهلي.

بينما تم إلغاء نسختين من قبل لبطولة السوبر وكانت نسختين 2011-2012 و2013-2014.