تأهل تشيلسي ودورتموند وبنفيكا وسان جيرمان للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا

لحقت فرق تشيلسي وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وبنفيكا بركب المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال نتائجها اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات للبطولة.

كما أنعش ميلان ولايبزج فرصهما في التأهل للدور الثاني من خلال فوز كل منهما اليوم.

وكان التعادل السلبي مع ضيفه مانشستر سيتي اليوم كافيا ليحجز دورتموند مقعده في الدور الثاني للبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة أمام كوبنهاجن الدنماركي.

ورفع دورتموند رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل مبكرا قبل هذه الجولة لكن التعادل اليوم ضمن له البقاء في صدارة مجموعته بفضل فارق المواجهة المباشرة مع دورتموند حيث سبق له الفوز على الفريق الألماني ذهابا.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السابعة إثر فوزه الكبير 3-0 على كوبنهاجن في المباراة الأخرى بالمجموعة لكن تفوق دورتموند عليه في المواجهة المباشرة منح دورتموند بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة.

وفي المجموعة السادسة، أوقف لايبزج مسلسل المباريات المتتالية الخالية من الهزائم لريال مدريد في الموسم الحالي وتغلب 3-2 على حامل اللقب ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد.

وأصبحت مباراة لايبزج أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأخيرة فاصلة على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إثر تعادل شاختار مع سلتيك 1-1 في المباراة الثانية بالمجموعة اليوم. وكان ريال مدريد حجز مقعده في الدور الثاني قبل هذه الجولة.

وفي المجموعة الخامسة، تأهل تشيلسي بفوزه على مضيفه ريد بول سالزبورج 2-1 حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة قبل مباراته الأخيرة أمام دينامو زغرب.

وأنعش ميلان فرصه في التأهل بالفوز على مضيفه دينامو زغرب 4-0 لتصبح مباراته الأخيرة في المجموعة أمام سالزبورج فاصلة على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة للدور الثاني.

وفي المجموعة الثامنة، فاز سان جيرمان على مكابي حيفا 7-2 وبنفيكا على يوفنتوس 4-3 ليتأهل سان جيرمان وبنفيكا رسميا إلى الدور الثاني بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 11 نقطة مقابل 3 نقاط لكل من الفريقين الآخرين بالمجموعة.