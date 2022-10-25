تذاكر كأس العالم 2022 مازالت متاحة في الإمارات

أعلنت شركة (إكسبات سبورت) الوكيل الحصري في الإمارات لمبيعات تذاكر كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 من ديسمبر، عن استمرار توفر التذاكر لدخول المباريات حتى الآن.

وقال العضو المنتدب للشركة آلان هولت في بيان صحافي: "أن تذاكر بعض المباريات الأكثر شعبية مثل النهائيات وحفل الافتتاح ومباريات البرتغال والأرجنتين أوشكت على النفاد تقريبًا، ولكن ما زالت هناك تذاكر متاحة. وقد كانت الباقات الأكثر شعبية لسكان الإمارات العربية المتحدة هي باقة مباريات ربع النهائي، حيث يمكن مشاهدة أفضل الفرق في العالم تلعب خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة: الجمعة والسبت الموافق 9 و10 من ديسمبر".

وأكدت الشركة أنه يمكن للجمهور شراء التذاكر بطريقتين، حيث يمكن شراء تذاكر (ماتش) للضيافة من خلال شركة (إكسبات سبورت)، وتتضمن التذكرة مقعداً من الدرجة الأولى يوفر إطلالة جيدة على الملعب، بالإضافة إلى أربع ساعات من الطعام والمشروبات في الملعب. أما عن الطريقة الثانية، من خلال موقع FIFA.com.

وتبدأ أسعار تذاكر (ماتش) للضيافة من 3400 درهم اماراتي للفرد وتشمل أربع ساعات من الطعام والشراب مع مقعد من الدرجة الأولى، فيما تبدأ مقاعد المدرجات العامة من مرحلة المبيعات الأخيرة من FIFA من 250 درهم اماراتي للتذكرة.

يذكر أنه يشترط على الجمهور الحصول على بطاقة (هَيّا) واحدة فقط لكل شخص طوال مدة كأس العالم.