ضربة موجعة للأهلي المصري قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر

ذكرت تقارير صحافية أن النجم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي المصري، وأحد أهم عناصر الفريق، مهدد بالغياب عن تشكيلة فريقه في بطولة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي مع غريمة التقليدي الزمالك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارت يوم الجمعة المقبل، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وبجانب أليو ديانج يغيب عن قائمة الأهلي ايضا كلا من محمد محمود، وزياد طارق، لأسباب فنية، وعمار حمدي، الذي يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وذكر موقع El-Ahly.com أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي أكد للمدرب السويسري مارسيل كولر صعوبة لحاق المالي أليو ديانج بمباراة الأهلي القادمة يوم الجمعة أمام نادي الزمالك.

ويدخل الفريق الأحمر اللقاء وعينه على أول الألقاب مع مدربه الجديد السويسري مارسيل كولر، والذي تولى المهمة مؤخرا خلفا البرتغالي ريكاردو سواريش.

وقاد كولرالأهلي في أربع مباريات رسمية في دوري أبطال إفريقيا والدوري لمصري، ونجح في اجتياز المهمة بالعلامة الكاملة.