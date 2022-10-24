اللاعب المصري محمد النني يتجه إلى التدريب ويقود فريق أرسنال الإنجليزي

بدأ نجم الكرة المصرية وفريق أرسنال الإنجليزي محمد النني، في ممارسة مهنة التدريب التي ينوي احترافها، بعدما قاد حصة تدريبية لفريق أرسنال تحت 16 عامًا، وذلك بعدما نشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية «الجانرز»، صورة اللاعب المصري رفقة لاعبي فريق الشباب.

واستغل النني غيابه عن المشاركة مع فريقه أرسنال بسبب الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي، في الحصول على رخصة التدريب، ليكون جاهزا لخطوته المقبلة بعد الاعتزال، وتمكن النجم المصري من الحصول على الرخصة B من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما أعلن عن ذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وانضم محمد النني إلى أرسنال في يناير 2016، وتمت إعارته خلال موسم 2020-2021 إلى بشكتاش التركي، قبل أن يعود ويثبت نفسه من جديد، ويجدد «الجانرز» عقده في الصيف الماضي بعد رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في استمراره.