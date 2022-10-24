مدافع مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح.. «ماني سيحطمه بلا شك»

قال مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا الأسبق باتريس إيفرا، إن نجم ليفربول والكرة المصرية محمد صلاح لا يمكنه أن يسبق زميله السابق السنغالي ساديو ماني في السرعة.

وخلال حديثه عبر قناته الرسمية في «يوتيوب» قال إيفرا: «ماني سيحطم صلاح بدون شك إذا دخلا في سباق سرعة».

وتابع: «حتى نكون صادقين، من المحتمل أن يتراجع كلا اللاعبين بسرعة خلال السنوات القادمة».

وأضاف: «تعتبر السرعة جزءا كبيرا من كل من مهارتهما وبمجرد أن يبدأ ذلك، سيكونان لاعبين مختلفين تماما».

ويعاني محمد صلاح من هبوط في مستواه منذ بداية الموسم مع ليفربول، ولم يسجل سوى 3 أهداف خلال 11 مباراة في الدوري الإنجليزي.

كما يحتل نادي ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.