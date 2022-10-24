الاتحاد السكندري يقاسم الزمالك والأهلي صدارة الدوري المصري

اقتسم الاتحاد السكندري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع الزمالك والأهلي بفضل فوزه على ضيفه الداخلية 2 /صفر، في الوقت الذي اقتنص فيه غزل المحلة فوزا غاليا من ضيفه الإسماعيلي 2 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثانية من المسابقة.

وعلى استاد الإسكندرية، تقدم إبراهيم حسن بهدف للاتحاد في الدقيقة 36 ثم أضاف النيجيري أوستين أموتو الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم لعب الاتحاد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 بعد طرد محمود علاء.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى ست نقاط بالتساوي مع الأهلي والزمالك بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي، وتوقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وعلى استاد غزل المحلة، حقق المحلة فوزه الأول على الإسماعيلي منذ 14 عاما، وتحديدا منذ أن فاز عليه 2 /صفر في 15 مايو 2008.

وتقدم أحمد الشيخ بهدف للمحلة في الدقيقة 12 ثم أضاف النيجيري الشاب جابرييل أوريك الهدف الثاني في الدقيقة 75 وتكفل حازم مرسي بالهدف الوحيد للإسماعيلي قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وارتفع رصيد غزل المحلة إلى أربع نقاط في المركز الرابع وظل الإسماعيلي بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.