تهديدات بإيقاف الدوري الإسباني!

كشفت صحيفة "كادينا كوبي" الإسبانية عن تهديد حقيقي يواجهه الدوري الإسباني لكرة القدم بوقف مسابقات كرة القدم في حال عدم إصلاح مشكلة قانون الرياضة في إسبانيا، لاسيما مع تلويح رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بإيقاف "الليغا" إذا لم يتعدل قانون الرياضة الإسباني ويمنع مشاركة الأندية في دوري "السوبر ليغ" المحارب من قبل عدد كبير من الدول الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن تيباس قوله: "إن هناك تخوف من قبل رابطة الدوري الإسباني أن تتعرض الاتفاقية مع صندوق (سي في سي) إلى خطر شديد، وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تدر دخلا بحوالي ملياري يورو على الأندية".

وأوضحت الصحيفة إلى أن تيباس دعا الأندية إلى اجتماع استثنائي، الخميس المقبل، 27 أكتوبر، بسبب اقتراب تمرير قانون الرياضة الذي يسمح بإنشاء دوري السوبر الأوروبي، مما يهدد اتفاقية "الليغا" مع صندوق "سي في سي" الاستثماري.

وتابعت: "في حال عدم تغيير مسودة التعديلات في قانون الرياضة الإسباني الجديد، بحلول يوم الخميس المقبل، فإن كرة القدم الإسبانية قد تشهد إضرابا، ويتم تعطيل الجولة 12 من الدوري الإسباني، والجولة 13 من دوري الدرجة الثانية".

يذكر أن سلسلة التعديلات في قانون الرياضة الإسباني الجديد تركت الباب مفتوحا أمام مشاركة الأندية الإسبانية في "السوبر ليغ" بالإضافة إلى السماح لها بالمشاركة في البطولات المحلية في الوقت نفسه.