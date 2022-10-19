محمد صلاح يتسبب في توجيه تهمة السلوك غير اللائق إلى كلوب

أعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزي توجيه تهمة السلوك غير اللائق إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، عقب طرده في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وحصل كلوب على البطاقة الحمراء بسبب غضبه بعدم احتساب مخالة لمصلحة اللاعب المصري محمد صلاح، وتوجه المدرب الألماني إلى حكم المباراة مبدياً اعتراضه على قراره.

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي أن: «تم اتهام يورغن كلوب بانتهاك لائحة الاتحاد الإنجليزي عقب المباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد».

وتابع: «يبدو أن سلوك مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من تلك المباراة لم يكن لائقاً، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم رد».

وتلقى كلوب البطاقة الحمراء من قبل الحكم أنتوني تايلور في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على إستاد أنفيلد، بعد صراخه بغضب في وجه الحكم المساعد.

وطالب كلوب بحصول فريقه على ضربة حرة بعد تدخل بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر ضد محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف سجله النجم المصري.