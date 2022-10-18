كريم بنزيمة يحرز الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022

احرز مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة الاثنين جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب لعام 2022 التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وتسلم بنزيمة الفائز بالدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري الامم الاوروبية مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998.

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).