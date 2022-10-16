صور ابنة محمد صلاح مع «الملوخية المصرية».. تفاجىء الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل صورة لمكة ابنة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، اثناء تجهيز الطعام داخل المنزل وتقطيع الملوخية.

وبدت مكة في الصورة جالسة على الأرض أثناء تقطيع «الملوخية» بالطريقة المصرية المعتادة القائمة على خرط أوراق «الملوخية»، بواسطة «المخرطة».

وعبر العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالبساطة والتلقائية والبراءة التي ظهرت بها مكة محمد صلاح.