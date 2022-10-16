نجم مانشستر يونايتد المشاغب يعود إلى قبضة الشرطة الإنجليزية

عاد لاعب مانشستر يونايتد الشاب المشاغب ميسون غرينوود، إلى قبضة الشركة من جديد بعد قيامه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة، وبذلك بعد أن اعتقل في فبراير الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل، ليتم تجميده بشكل كامل في مانشستر يونايتد.

وأوقف مانشستر يونايتد، غرينوود فور اعتقاله في 2 فبراير، وفي أبريل الماضي، قال النادي إن وضع لاعبه لم يتغير ويظل كما هو.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، قد اعتقل في فبراير الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل، ليتم تجميده بشكل كامل في مانشستر يونايتد، وبعدها جرى الإفراج عنه بكفالة، وهو الأمر الذي تم اتهام غرينوود بخرقه فالقي القبض عليه بشكل فوري، في استجابة من شرطة مدينة مانشستر لبعض الشكاوى الخاصة بهذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة مانشستر في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "كنا على علم بوجود بعض المزاعم بشأن رجل يبلغ من العمر 21 سنة ينتهك شروط الكفالة الخاصة به، قمنا باعتقاله بشكل فوري، والتحقيقات جارية معه الآن للوقوف على حقيقة هذه التهمة".