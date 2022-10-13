صحيفة إنجليزية عن محمد صلاح: الرجل المنشود يعود

عادت الصحف العالمية للتغني بإنجازات النجم المصري محمد صلاح، بعد لقاء رينجرز في دوري أبطال أوروبا موضحة مدى تأثير اللاعب على الفريق وعودته لمستواه المعهود، ومن أهم ما قيل عن تألق اللاعب في صحيفة “تليغراف” البريطانية حيث نشرت خبراً بعنوان:” الرجل المنشود يعود، محمد صلاح يجلس على مقاعد البدلاء ويسجل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا".

وأشارت الصحيفة عن دور النجم المصري في توسيع الفارق وحسم اللقاء بشكل قاطع أمام رينجرز الإسكتلندي، ومن جانبها نشرت صحيفة” ذا جارديان” خبراً آخر بعنوان:” ثلاثية محمد صلاح تلقي بريقاً على فوز ليفربول بنتيجة 7-1 على رينجرز"، وأوضحت الصحيفة بأن صلاح شارك في الشوط الثاني وسجل “هاتريك تاريخي” للريدز كما ساعد زميله إليوت في التسجيل.

وكان محمد صلاح قد حطم الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا ليسجل أسرع ثلاثية على الإطلاق، حيث احتاج إلى ست دقائق و 12 ثانية فقط ضد رينجرز، بعدما كان بديلاً في الشوط الثاني خلال فوز ليفربول 7-1، ونجح في تسجيل ثلاثية في الدقائق 75 و 80 و 81.

وألقت الصحيفة أيضًا الضوء على دور البرازيلي فيرمينو قبل نزول صلاح بالشوط الثاني، ومدى تأثير اللاعب مع الفريق بالفترة الأخيرة، وعلقت صحيفة أخرى على تألق صلاح وهي صحيفة “توك سبورت” وقالت:” شراكة جيدة سجل محمد صلاح ثلاثية صنعت التاريخ".

وفي مقال آخر نشرت “توك سبورت” قائله: ”صلاح يسجل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق وذلك في ست دقائق خلال فوز ليفربول 7-1 على رينجرز “.

وأضافت: ”المصري حطم ثلاثية النيران السريعة لكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ورحيم سترلينج”.

ويمنحه هذا الرقم القياسي الجديد في دوري الأبطال، تخطي مهاجم ليون السابق بافيتيمبي جوميز، الذي سجل ثلاثية في ثماني دقائق ضد دينامو زغرب في الفوز 7-1 في 2011، وتخطى أيضًا لاعبون كبار أمثال كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ورحيم سترلينج، والذين نجحوا في تحقيق ثلاثية مدتها 11 دقيقة في المسابقة، لكنهم لم يقتربوا من سرعة محمد صلاح.