استبعاد ميسي من مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الإثنين أن مهاجمه ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة الفريق الفرنسي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وغاب ميسي عن التعادل مع ستاد رانس في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي، حيث فشل باريس سان جيرمان متصدر المسابقة في هز الشباك بالبطولة للمرة الأولى هذا الموسم.

لكن المدرب كريستوف جالتييه قال إنه يتوقع عودة المهاجم الأرجنتيني أمام أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثالث الأسبوع المقبل.

وقال جالتييه للصحفيين «ندرك أهمية ليونيل لفريقنا، أدائه وانسجامه مع زملائه. لا يمكن أن نكون سعداء بغيابه. لكن يجب أن نجد طريقة اخرى لتشكيل خطورة على دفاع بنفيكا. يجب أن نجد خيارات اخرى. عندما يلعب ميسي نلعب كثيرا في المنتصف. لقد عملنا بجدية من أجل تحقيق المزيد من التنوع في هجومنا«.

وانتقد كيليان مبابي مدربه جالتييه في تعليق على تطبيق إنستجرام حذفه لاحقا بعد التعادل السلبي يوم السبت الماضي، قائلا إنه لا يروق له اللعب كمهاجم وحيد، وقال جالتييه إنه تحدث مع المهاجم الفرنسي المحبط.

وأضاف جالتييه»ساهم كيليان بالفعل في 11 هدفا ويؤدي بشكل جيد وأعرف أنه سيسجل المزيد من الأهداف. لم يكن من المفترض أن يلعب أمام ستاد رانس، لقد كان مريضا لكن ميسي غاب ونيمار يعاني من مشاكل عضلية بسبب المشاركة في العديد من المباريات المتتالية.

«لذا إذا كان نيمار وميسي متاحين لما لعب كيليان. كان مريضا ومرهقا. المباراة لم تكن على ما يرام بالنسبة لنا. توجد مناقشات غالبا ما نجريها مع كيليان. تحدثت معه كثيرا لمحاولة طمأنته. نحن حساسون للغاية لملاحظاته وأفكاره لأنه لاعب مهم للغاية».

ويغيب عن مباراة الغد أيضا بريسنل كيمبمبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع بنفيكا، فيما يتأخر يوفنتوس بأربع نقاط في المركز الثالث.