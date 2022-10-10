مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد تغييره في مباراة الأرسنال

دافع مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن محمد صلاح رغم استبداله في مباراة الأرسنال التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي واتساع الفارق بين الفريقين إلى 14 نقطة، بعد انتهاء الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات.

وقام مدرب ليفربول كلوب، بتغيير محمد صلاح في الدقيقة 70 من المباراة، قبل أن يتلقى ليفربول الهدف الثالث، ودخل بدلًا منه فابينيو، وبعد المباراة علق المدرب عن هذا التعيير وقال: "في الشوط الثاني فقدنا بعض المرونة الهجومية، رغم أننا كنا أفضل بعد هدف فيرمينو، فكان علينا اجراء بعض التعديلات".

وكان ليفربول قد تلقى خسارة جديدة أفقدت وصيف الدوري الموسم الماضي فرصته على المنافسة بالتأكيد بعد اتساع الفارق إلى 14 نقطة، إضافة إلى استمرار غياب محمد صلاح عن التهديف، وكشف المدرب عن السبب الحقيقي لتغيير صلاح: "سبب تغيير محمد صلاح، هو أنني شعرت بأن علينا الدفاع بشكل أكبر، بعد المجهود الكبير الذي قام به مو".

ودافع المدرب عن صلاح وأضاف: "محمد صلاح قام بعمل دفاعي كبير لمساعدة أرنولد، وفي الشوط الثاني كذلك، لذا قررنا اللعب بـ هندرسون مكانه في مركز الجناح، ولعب فابينيو في الوسط".