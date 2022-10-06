"أبطال أوروبا".. الريال وسيتي على مشارف دور الـ16 وفوز أول لتشلسي ويوفنتوس

بات ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنكليزي وصيف نسخة 2021 على مشارف ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزهما على شاختار دانييتسك الاوكراني 2-1 وكوبنهاغن الدنماركي 5-صفر الأربعاء في الجولة الثالثة.

وحقق أمس كل من تشلسي الانكليزي ويوفنتوس الايطالي فوزه الاول في دور المجموعات عندما تغلب الاول على ضيفه ميلان الايطالي 3-صفر، والثاني على ضيفه ماكابي حيفا الإسرائيلي 3-1، والأمر ذاته النسبة للايبزيغ الالماني بتغلبه على سلتيك الاسكتلندي 3-1، فيما انتهت قمة بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل 1-1.

وحذا ريال مدريد ومانشستر سيتي حذو نابولي الايطالي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ الألماني (الثالثة)، بتحقيق كل منهما للفوز الثالث تواليا العلامة الكاملة في ثلاث جولات، وستكون نقطة واحدة في الجولة الرابعة كافية للتأهل المبكر الى ثمن النهائي.

في المباراة الاولى على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك بهدفين للبرازيليين رودريغو (13) وفينيسيوس جونيور (28) مقابل هدف لألكسندر زوبكوف (39).

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات التي توقفت الأحد عند ستة متتالية في الدوري وتسعة في مختلف المسابقات عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1-1 في الدوري. وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق خمس نقاط امام شاختار دانييتسك. وأنعش لايبزيغ آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة عندما تغلب على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 في لايبزيغ.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي "جوتا" (47) هدف سلتيك.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتالتين أمام شاختار دانييتسك وريال مدريد، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

هالاند يواصل هوايته التهديفية

وفي الثانية على ملعب الاتحاد في مانشستر، واصل المهاجم الدولي النروجي هوايته التهديفية بثنائية من خماسية الفوز على كوبنهاغن 5-صفر. وسجل هالاند الهدفين في الدقيقتين 7 و32 رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كما عزز هالاند غلته في المسابقة القارية العريقة برصيد 28 هدفا في 22 مباراة بمعدل 1.27 هدفا في المباراة الواحدة حسب "أوبتا" للإحصائيات. وجاءت ثنائية هالاند عقب ثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد (6-3) الأحد في الدوري الإمكليزي، وكانت الثالثة في ثلاث مباريات بيتية متتالية لفريقه.

وسجل المدافع الجورجي دافيت خوتشولافا الهدف الثالث لسيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، واضاف الدولي الجزائري رياض محرز الرابع من ركلة جزاء (55)، قبل أن يختم الأرجنتيني جوليان ألفاريس المهرجان بهدف خامس (76). وهو الفوز الثالث تواليا لمانشستر سيتي في المجموعة فعزز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط وبات بحاجة الى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يلهث وراء باكورة ألقابه بها علما بأنه خسر نهائي عام 2021 امام مواطنه تشلسي الانكليزي.

ويتفوق سيتي بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه اشبيلية الاسباني 4-1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير. وحسم بوروسيا دوتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية عبر البرتغالي رافايل غيريرو (6) والانكليزي جود بيلينغهام (41) وكريم أدييمي (43).

وسجل المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري هدف الشرف لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يعيد يوليان براندت الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع للضيوف (75).

بنفيكا وسان جرمان يكتفيان بالتعادل

وانتهت قمة المجموعة الثامنة بين بنفيكا وضيفه سان جرمان بالتعادل 1-1. وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي اثر تمريرة من النجم الاخر البرازيلي نيمار (22)، لكن بنفيكا أدرك التعادل عبر مواطنه المدافع دانيلو بيريرا بالخطأ في مرمى فريقه الفرنسي (41).

وواصل الفريقان صدارتهما للمجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، وسيلتقيان الثلاثاء المقبل في قمة ثانية بملعب "بارك دي برانس"، بفارق أربع نقاط أمام يوفنتوس الفائز على مكابي حيفا الإسرائيلي 3-1. وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من الفرنسي أدريان رابيو (35 و83) والصربي دوسان فلاهوفيتش (50)، بثلاث تمريرات حاسمة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا. وسجّل يوفنتوس بالتالي نقاطه الثلاث الأولى وتمركز ثالثاً في المجموعة.

تشلسي يصطاد ميلان

واستغل تشلسي بطل النسخة قبل الاخيرة عاملي الارض والجمهور واصطاد ضيفه ميلان صاحب ثاني افضل سجل في المسابقة (7 ألقاب) عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة وخلط أوراق المجموعة الخامسة التي بات نادي سالزبورغ النمسوي في صدارتها بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء. وتناوب على تسجيل ثلاثية تشلسي كل من الفرنسي ويسلي فوفانا (24)، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (56) وريس جيمس (62).

وهو الفوز الأول للنادي اللندني الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة عن ميلان الثالث، فيما تصدّر سالزبورغ بخمس نقاط وتذيّل دينامو زغرب المجموعة بثلاث.