كلوب يخطط لإبعاد محمد صلاح.. هل يغادر الفرعون المصري فريق ليفربول



ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يخطط لإبعاد النجم المصري محمد صلاح عن القائمة الأساسية بعد مستوياته المتواضعة التي يقدمها منذ بداية الموسم، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الفرعون المصري للرحيل بالرغم من تجدد عقده مع ليفربول حتى 2025.

وسجل صلاح هدفين فقط في أول ثمان جولات من الدوري الإنجليزي مع ليفربول، فيما يتصدر مهاجم مانشستر سيتي قائمة الهدافين بـ 14 هدفا، ولم يظهر هداف الدوري الإنجليزي الموسم السابق بالمستوى الذي عرف به طوال مسيرته مع ليفربول، إذ غابت أهدافه وتمريراته الحاسمة.

وقال مهاجم ليدز وكوفنتري سيتي السابق نويل ويلان لموقع «فوتبول إنسايدر»: «صبر يورغن كلوب على صلاح كثيراً ووقف إلى جانبه ليدعمه طوال الأسابيع الماضية، لكن أعتقد أن صبر المدرب الألماني نفد وقناعته ستتغير قريباً، سيطيح بصلاح من التشكيلة الأساسية ولا أقصد بنظام المداورة، بل سيبعده تماماً عن القائمة ويبقيه إلى جانبه في مقاعد البدلاء، وأنا مؤمن بأن صلاح يعلم بنوايا مدربه تلك».

وواصل: «روبرتو فيرمينو يسجل الأهداف ويلعب بشكل جيد، ولويس دياز هو قائد هجوم ليفربول في الفترة الحالية، وسيبذل داروين نونيز وديوغو جوتا كل ما لديهما للحصول على خانة المهاجم الأساسية».

ويرى ويلان أن هذا القرار سيكون في مصلحة صلاح، وأتبع: «ربما يستفيد صلاح من جلوسه على مقاعد البدلاء لإيقاد شرارة التحدي في داخله وتحفيز نفسه، أحياناً يحتاج الشخص إلى بعض الألم للعودة إلى المسار الصحيح، وهذا ينطبق على صلاح الذي لم يعد نفس اللاعب منذ خسارة منتخب بلاده كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري».