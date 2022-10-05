الهلال السعودي يجدد عقد كويار حتّى عام 2024

مدد نادي الهلال ثاني الدوري السعودي لكرة القدم الثلاثاء عقد لاعبه الدولي الكولومبي غوستافو كويار لمدة موسم واحد، وذلك حتى عام 2024.

ونشر الهلال عبر صفحته على تويتر مقطع فيديو وصوراً عدة خلال توقيع العقد الجديد لابن الـ29 عاماً مردفة بتعليقات «سأبقى هلاليًا» و«عام جديد مع المحارب» و«مع كثير من الحب.. عام آخر مع كبير آسيا».

وتعاقد الهلال مع لاعب خط الوسط الكولومبي في أغسطس 2019 قادماً من صفوف نادي فلامنغو البرازيلي بصفقة قدرت بحوالي 7.5 ملايين يورو.

وشارك كويار بقميص الهلال في 98 مباراة، وساهم منذ وصوله بفوز فريقه بلقب الدوري 3 مرات وبالكأس مرة، إضافة إلى دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021.

ودافع كويار لاعب ديبورتيفو كالي وجونيور عن ألوان منتخب بلاده في 23 مباراة، سجل خلالها هدفاً.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات متأخراً بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، علماً أن الأزرق تلقى خسارته الاولى هذا الموسم على أرضه أمام التعاون 1-2 في المرحلة الماضية.