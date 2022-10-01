أرسنال يلحق بتوتنهام الخسارة الأولى ويتمسّك بصدارة الدوري الإنجليزي

أصاب أرسنال عصفورين بحجر واحد عندما ثأر من جاره وضيفه توتنهام ملحقاً به الخسارة الأولى وتمسّك بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخروجه فائزاً من دربي شمال لندن 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة.

وضمن أرسنال البقاء في الصدارة مرحلة جديدة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 24 ممكنة، فيما مُني توتنهام الثالث (17) بخسارته الأولى هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أرسنال بهدف سجله توماس بارتي في الدقيقة 20 وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل جابرييل جيسوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 49، ثم أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 67.

وشهد اللقاء طرد إيميرسون لاعب توتنهام في الدقيقة 62.

وحملت المواجهة طعمًا ثأريًا من جانب «المدفعجية»، بعد أن خطف منهم توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليهم 3-صفر قبل ثلاث مباريات من النهاية، قبل أن يخسر ارسنال أيضًا ضد نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل الى البطولة القارية للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017.

وتابع توتنهام فشله في الفوز في معقل أرسنال في الدوري في آخر 12 مباراة وتحديدًا منذ 2010.