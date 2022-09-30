زوجة محمد صلاح تصفه بـ "المجنون" (فيديو)

تواجد النجم المصري الأسطوري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول في لقاء جديد أجاب فيه عن سر نجاحه وأهم ما يقوم به من أجل الحفاظ على تألقه، في مقابلة عبر منصة "يوتيوب"، حيث أجاب اللاعب على أسئلة عدد من النجوم المعروفين عالمياً من بينهم مايكل أوين أسطورة ليفربول، ليكشف اللاعب عن سر نجاحه.

ويعاني محمد صلاح من بداية الموسم الحالي مع فريقه الإنجليزي حيث لم يحرز سوى هدفين فقط، ويبتعد كثيراً عن صراع الهدافين.

وظهر محمد صلاح وأمامه جهاز لوحي "تابلت"، وأجاب على أسئلة 6 أشخاص، هم معين علي، لاعب الكريكيت، مايكل أوين أسطورة ليفربول، ولاعب الرجبي الجنوب إفريقي، سيا كولسي؛ ومات هولاند أحد المحللين في البريميرليج، بجانب اللاعب الإنجليزي السابق بيتر كراوتش، وإيان رايت نجم أرسنال السابق.

وكان أبرز سؤال وجه لمحمد صلاح عن، كيفية التعامل مع التوقعات والضغوطات الكبيرة سواء في ليفربول أو مصر؟"، وكان رد محمد صلاح: "أنا هُنا في ليفربول لأن الفريق الأول والجماهير تُريد امتلاك كل شيء، أنا فقط أحاول الاسترخاء ولعب كرة القدم وهذا ما أحبه كثيرًا، عندما أنظر إلى الموقف من الخارج، أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون في أن يكونوا في مكاني، ولذلك أحاول حقًا أن ألعب كرة القدم وأستمتع وأعرف ما أود تحقيقه حقًا".

وعن طريقة الاسترخاء ونظرة زوجته له: "أحاول الاسترخاء وفعل ما أريده، عندما أريد الاسترخاء، أذهب إلى مكان ما ولا أرى الناس وأظل في الحديقة دون حديث مع أي أحد، وزوجتي تقول إنني مجنون، عندما أريد الاسترخاء أكون بمفردي لا أتحدث مع أي حد ولا أخذ هاتفي المحمول معي، هذا شيء يجعل ذهني صافياً أكثر، وأتخلص من الأفكار السلبية".

ووجه مايكل أوين سؤال إلى محمد صلاح قال فيه: "ما هي الدوافع التي تدفعك لكسر الأرقام القياسية؟"

وأجاب صلاح: "أنا لا أطيق الانتظار من أجل كسر الرقم القياسي التالي، أعرف كل الأرقام القياسية بالتأكيد، لن أكذب حول ذلك، ولكنني أحاول فقط جعل الفريق يفوز بالمباراة، لا ألعب فقط من أجل الأرقام القياسية، فأنا هدفي أنّ يفوز فريقي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

بينما وجه له بيتر كرواتش، حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون أسطورة في ليفربول بعد تجديد عقده، ليقول نجمنا المصري: "أعتقد أن الشيء الذي يُمكنني تحقيقه حقًا، في ليفربول هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى ولقب دوري أبطال أوروبا أيضًا، هذا هو الهدف الرئيسي لجميع الأفراد هُنا، نود حقًا الفوز بهما، إذا كان يُمكنني أن أكون أسطورة هُنا أو لا، سأترك الأمر للأشخاص الذين يفكرون فيه".