"فورمولا 1" تمدد الشراكة مع "سكاي البريطانية" حتى 2029

أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم أنها جددت عقد الشراكة الإعلامية لبث سباقاتها مع شبكة شكاي التلفزيونية في بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وإيطاليا. وقالت البطولة في بيان إن سكاي بريطانيا وأيرلندا "ستظل صاحبة الحقوق الحصرية لفورمولا 1" حتى 2029 بينما ستحتفظ سكاي ألمانيا وإيطاليا بحقوقهما المتميزة الخاصة ببث سباقات البطولة حتى 2027.

وقال إيان هولمز المسؤول عن الحقوق الإعلامية في فورمولا 1 "هذه الاتفاقية الجديدة مع شبكة سكاي تعكس شراكتنا طويلة الأمد وطموحنا المشترك بإيصال فورمولا 1 إلى جماهير وأسواق جديدة". وقالت فورمولا 21 إن معدل مشاهدة فورمولا 1 في المملكة المتحدة في 2022 بلغ 1.7 مليون ارتفاعا بنسبة 60 في المئة عما كان عليه الحال عند إبرام عقد الشراكة الحصري في 2019.

ووصل معدل المشاهدة في إيطاليا إلى 1.5 مليون ارتفاعا بمعدل 20 في المئة عن الموسم الماضي بينما ارتفع معدل المشاهدة في ألمانيا بواقع 24 في المئة عن 2021 في حين كانت أعمار نصف المشاهدين أقل من 35 عاما.