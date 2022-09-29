زيادة كبيرة في دخل محمد صلاح السنوي.. تعرف إلى السبب

نشرت وسائل إعلام عالمية تصريحات من وزير المالية البريطاني كواسي كواتينغ، ذكر فيها أن الحكومة البريطانية قررت توحيد شرائح الضرائب عند 40% لمرتفعي الدخل، وإلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل التي كانت تبلغ 45٪، وهو ما يعني أن محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول سيتلقى قفزة كبيرة في راتبه من نادي الإنجليزي والأمر نفسه ينطبق على كريستيانو رونالدو.

وأكدت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه بناء على تصريحات وزير المالية البريطاني، أن متوسط ما يحصل عليه لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" يبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني بشكل سنوي، بعد خصم الضرائب، إلا أن هذا الرقم سيرتفع على خلفية التخفيضات الضريبية.

وبالنظر إلى هذا القرار وتطبيقه على لاعبي الدوري الإنجليزي، فسيكون رونالدو، إلى جانب صلاح، الذي يعتبر أكثر اللاعبين تقاضيا للأموال في ليفربول، أكبر المستفيدين من قرار وزارة المالية البريطانية، إذا أن الثنائي يتقاضى ما يقرب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وعند تطبيق هذا القرار المتوقع في بداية أبريل 2023، سيحصل كريستيانو رونالدو، على 1.3 مليون جنيه إسترليني إضافية سنويا بعد قرار الحكومة البريطانية تخفيض ضريبة الدخل على ذوي الرواتب العالية بداية من أبريل 2023.

وذكرت وسائل إعلام أن هناك دراسة أجرتها شركة "إي واي" للمحاسبة، تبين فيها أن لاعبي البريميرليغ، دفعوا 1.4 مليار جنيه ضرائب خلال موسم 2019-2020، وبهذا سترتفع رواتب اللاعبين بنحو 240 ألف جنيه إسترليني سنويا، بعد خفض الضرائب، الأمر الذي سيجعل الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة الأكثر جاذبية للمواهب الأجنبية بسبب ارتفاع الرواتب هناك.