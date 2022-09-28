خبر مفرح لجماهير ريال مدريد في التدريبات الجماعية للفريق

عاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الغائب عن الملاعب منذ بداية سبتمبر بداعي إصابة في فخذه، الى التمارين مع فريقه ريال مدريد وسيكون جاهزًا للمشاركة في منافسات الدوري الاسباني نهاية الاسبوع وفق ما أعلن اليوم. وقال في حديث مع موقع النادي الملكي "أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد بالعودة الى الفريق...أتطلع قدمًا لمباراة الاحد" ضد ضيفه أوساسونا.

ويعد هذا الخبر مفرحا لعشاق وجماهير الريال، خاصة بالنظر إلى قيمة المهاجم بنزيمة ودوره كهداف للفريق الملكي، وكذلك بالنظر إلى ضغط المباريات في أكتوبر المقبل، وخاصة مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في 16 منه.

وتابع المرشح الابرز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام "قمت بالكثير من التمارين الخاصة باللياقة البدنية. لم ألمس الكرة. لقد تدربت لأول مرة اليوم. لقد قمت بالكثير من تمارين الجري والقوة في مراكز التدريب خلال الأيام القليلة الماضية. قمت بالتمارين في المنزل أيضًا". وغاب بنزيمة عن المنافسات منذ تعرضه لإصابة في فخذه الايمن خلال فوز ريال مدريد على مضيفه سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا بداية الشهر، ما حرمه من دربي العاصمة ضد مضيفه أتلتيكو في الدوري (فاز ريال 2-1) والنافذة الدولية مع منتخب بلاده الذي فاز على النمسا وخسر ضد الدنمارك في دوري الامم الاوروبية. يتصدر ريال مدريد الدوري بالعلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات.