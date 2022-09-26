لماذا غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر قبل مباراة ليبيريا

أكد روي فتيوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة النيجر الودية التي خاضها المنتخب المصري يوم الجمعة الماضي كانت جيدة من الناحية الدفاعية، لافتا أن الضغط كان جيد ورد الفعل كان سريع حين يخسر الفريق الكرة، والشق الهجومي كان يتم بسرعة جدًا.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «أرقام المباراة كانت جيدة ونحاول أن نكمل على هذا المستوى في المباريات المقبلة، رأيي عن اللاعب المصري إيجابي، وقمنا بعمل بإسلوب استثنائي مع اللاعب المصري، وتصرف اللاعبين في المباراة كان مثالي».

وأضاف:«يعتبر ما قمنا به مع اللاعبين المصريين أمر إيجابي العمل، وكل الأمور كانت جيدة جدا».

وتابع:«قررت رحيل لاعبي الزمالك للمشاركة مع فريقهم وهذا الحل الذي كان أمامي، إصابة أحمد فتوح ليست خطيرة لكنها لا تسمح له بالمشاركة في المباراة القادمة».

وأتم: «مصطفى محمد سمحت له بالمغادرة نظرا انه سيمر بـ 11مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح فهو أيضا أمامه العديد من المباريات حتى شهر نوفمبر».