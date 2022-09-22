السعودية تواجه الاكوادور استعدادا للمونديال

يواجه المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري غدا في مباراة ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الاسبانية، وذلك ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين. وهو المعسكر الثاني للسعودية في إسبانيا، بعد الأول في يونيو الماضي والذي خاض خلاله مباراتين أمام فنزويلا وكولومبيا وخسرهما بنتيجة واحدة (0-1).

ويلعب الأخضر الذي سيخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما تلعب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والسنغال وهولندا. ولم يسبق للأخضر أن واجه الإكوادور في أي مناسبة سابقة. وبدأ الأخضر معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية يوم الأحد الماضي، بمشاركة 26 لاعباً وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، وشملت التدريبات الماضية على الجوانب اللياقية والفنية.

ويهدف رونار من مباراة الاكوادور ثم الولايات المتحدة بعدها بأربعة أيام إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين من كافة النواحي، وتطبيق بعض الأساليب والخطط الفنية.

ولم تتحدد مشاركة قائد المنتخب سلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي بداعي الإصابات الطفيفة التي لحقت بهما مؤخراً، لكن الأخضر يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الأسماء المؤثرة أمثال سلطان الغنام وياسر الشهراني وعبدالإله العمري وسالم الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي. أما منتخب الإكوادور الذي يدربه الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي سبق له الإشراف على الأهلي السعودي عام 2009، فيتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 و2006 و2014، وجاء تأهله هذه المرة بعدما حل رابعاً في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 26 نقطة، خلف البرازيل والأرجنتين والأوروغواي.

ويضم المنتخب الإكوادوري في صفوفه لاعبين مميزين أمثال بايرون كاستيو لاعب ليون المكسيكي وخوردي كايسيدو لاعب تيغريس المكسيكي وغونزالو بلاتا لاعب بلد الوليد الإسباني ومويسيس كايسيدو لاعب برايتون الانكليزي.