أُنس جابر تسعى للتتويج بلقب أول نسخة من بطولة "الياسمين" في تونس

تسعى نجمة التنس التونسية أُنس جابر للتتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الياسمين المفتوحة للسيدات التي ستقام في محافظة المنستير الساحلية مطلع أكتوبر المقبل. وكشف الاتحاد التونسي للتنس أمس في مؤتمر صحفي عن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الياسمين المفتوحة في الفترة من الثالث وحتى التاسع من أكتوبر تشرين الأول المقبل والبالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.

وستشارك في البطولة لاعبة التنس التونسية المصنفة الثانية عالميا والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا والايطالية مارتينا تريفيزان والرومانية سورانا كريستيا والبلجيكية أليسون فان أويتفانك. وقالت أُنس خلال مؤتمر صحافي "كنا نحلم بتنظيم بطولة دولية في تونس . تشبثنا بالحلم ونجحنا في تحقيقه ونتمنى أن تكون بطولة ناجحة". واضافت نجمة التنس التونسية "سأبذل ما بوسعي لبلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب".

وكتبت أُنس جابر التاريخ عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى بوصولها إلى نهائي بطولة ويمبلدون قبل أن تخسر أمام القازاخستانية إيلينا ريباكينا في يوليو تموز الماضي. وواصلت اللاعبة التونسية تألقها ببلوغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة قبل الهزيمة أمام البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا. (تغطية صحفية للنشرة العربية