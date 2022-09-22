أزمة تواجه لاعب الأهلي المصري الجديد تهدده بالإيقاف لمدة عام

يبدو أن لاعب الأهلي المصري الجديد، البرازيلي برونو سافيو، قد يواجه مشكلة تحرمه من التواجد مع فريق الجديدة لفترة طويلة قد تصل إلى سنة كاملة وذلك على خلفية أزمة وطرد تعرض له اللاعب في موسمه الأخير مع فريقه السابق، بعدما اعتدى على حكم المباراة وهو ما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

وطبقا لتصارح إعلامية مصرية نقلا عن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البوليفي لكرة القدم، فيكتور شامبي، فإن اللاعب قد يتعرض للإيقاف لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة بعد أزمة اللاعب برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد مع الحكم البوليفي جاد فلورس.

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن عن تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، بعقد لثلاثة مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع.

وأكد شامبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه خلال المباراة التي جمعت فريق بوليفار البوليفي بنظيره أولويز ريدي، وقعت أزمة بين برونو سافيو وحكم اللقاء بسبب وجود احتكاك جسدي من زميله في الفريق، والحكم أشهر لزميله البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

وقال رئيس لجنة الحكام: "حالة الطرد تقبلها جميع لاعبي الفريقين، عدا برونو سافيو، حيث قام بالتهجم على الحكم والاعتراض بشكل غير لائق، مما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه وطرده من المباراة، طرد برونو لم يكن بسبب الاعتراض فقط، وإنما وصل الأمر للتعدي على الحكم والتطاول عليه".

وأضاف: "محكمة التأديب الرياضي راسلت فريق بوليفار وطالبت اللاعب بالامتثال أمام المحكمة، لكن النادي البوليفي أخبرهم بأن سافيو لم يعد متواجدًا ضمن صفوف الفريق في الوقت الحالي، وأن عليهم مراسلة فريقه الجديد، وهذا على الرغم من أن اللاعب قدم اعتذاره للحكم على التصرف الذي وقع منه".

وتابع: "لا فائدة من هذا الاعتذار، الحكم سجل ما حدث داخل الملعب فقط في تقريره، ومدى تطابقه مع الفيديوهات المقدمة، وهما العاملين اللذان تتخذ بهما لجنة الانضباط قرارها، دون النظر لاعتذار اللاعب للحكم خارج الملعب، لذلك اللاعب سيعاقب على ما حدث منه تجاه الحكم داخل الملعب".

وعن العقوبة المتوقعة على اللاعب أكد رئيس لجنة الحكام: "قرار إيقاف سافيو لم يعد ضمن اختصاصات لجنة الحكام، رفعنا التقرير إلى الاتحاد البوليفي وتحديدًا لجنة الانضباط، وهم أصحاب القرار في هذا الأمر، الاتحاد البوليفي لكرة القدم مُلزم بإبلاغ فيفا بالعقوبة التي اتخذها، حتى يصدر الاتحاد الدولي قراره بشأنه، ويبلغ النادي بالعقوبة على اللاعب ويجبره على تنفيذها".

وأكد في نهاية حديثه أنه حسب القوانين التأديبية الخاصة بالجامعة البوليفية لكرة القدم والمنصوص عليها في المادة 73، فإن عقوبة الاعتداء على الحكم تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة.