تشلسي يقيل مديره التجاري بسبب رسائل غير لائقة

أقال نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مديره التجاري المعين أخيراً داميان ويلوبي، بسبب "رسائل غير لائقة" أرسلها قبل انضمامه إلى النادي اللندني. ,من المفهوم ان الرسائل الموجّهة إلى كاتالينا كيم، وكيلة كرة القدم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سي أند بي سبورتس غروب".

وكانت مجموعة "سي أند بي" شاركت في محاولة من قبل قطب العقارات البريطاني نيك كاندي لشراء تشلسي من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أن يستحوذه كونسورتيوم أمريكي بقيادة تود بوهلي في مايو الماضي. وعُيّن ويلوبي في منصب المدير التجاري في وقت سابق من هذا الشهر، وعاد إلى النادي الذي كان يعمل فيه سابقًا من 2007 إلى 2010. وقال متحدث باسم نادي تشلسي إنه أنهى "تعيين المدير التجاري داميان ويلوبي بأثر فوري".

وأضاف "الدليل على الرسائل غير المناسبة التي أرسلها السيد ويلوبي، قبل تعيينه في نادي تشلسي في وقت سابق من هذا الشهر، قُدّم مؤخرًا إلى النادي والتحقيق فيه". وتابع "بينما تم إرسالهم قبل تعيينه في النادي، فإن مثل هذا السلوك يتعارض تمامًا مع بيئة مكان العمل وثقافة الشركة التي أنشأتها الملكية الجديدة للنادي".