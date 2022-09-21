الأردن يتطلع للتتويج ببطولته الرباعية بمشاركة سوريا والعراق وعُمان

يتطلع مدرب منتخب الأردن لكرة القدم العراقي عدنان حمد إلى الفوز بلقب البطولة الرباعية المقررة في عمان بين 23 و26 الجاري، بمشاركة سوريا والعراق وعُمان. وشدّد حمد في تصريح لوكالة فرانس برس على أهمية البطولة رغم كونها ودية "طموحات المنتخب الأردني تصل الى حدود الرغبة للفوز باللقب المعنوي لهذه البطولة، ومن المتوقع ان تشهد تكافؤاً فنياً بين المنتخبات الأربعة التي سبق لها ان تواجهت في مباريات عديدة وهي تعرف بعضها جيداً".

وأضاف حمد بعد قيادته حصة تدريبية لمنتخب الأردن مساء أمس "تعتبر هذه البطولة بالنسبة لمنتخب النشامى أولى التجارب الميدانية قبل المواجهة في عمان مع منتخب اسبانيا بطل العالم عام 2010، في ختام تحضيراته للمشاركة في مونديال قطر 2022. نتطلع لعكس صورة طيبة عن الكرة الاردنية أمام منتخب مدجج بالنجوم".

وتنطلق في عمان الجمعة منافسات البطولة التي تدخل ضمن استعدادات المنتخبات الأربعة للاستحقاقات المقبلة. ويتوقع حضور جماهير كثيفة، خصوصاً مع وجود جالية عراقية وسورية كبيرة مقيمة في الأردن.

وستقام جميع مباريات البطولة على استاد مدينة الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة بعمان، حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وسلطنة عُمان، تليها مباراة الأردن مع سوريا.