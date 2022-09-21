تسريبات تكشف 5 طلبات صادمة تسببت في رحيل ميسي عن برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تسريبات جديدة حول سبب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في 2020 وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة الموندو أنها حصلت على تسريبات صاعقة، تكشف الأسباب التي أدت إلى انتهاء علاقة ميسي مع البرسا بعد 20 عاماً قضاها النجم الأرجنتيني في صفوف الفريق.

وأوضحت أن ميسي حدد مطالب تعجيزية من مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو للموافقة على تجديد عقده وأبرزها:

السماح له بمغادرة برشلونة متى يشاء بشرط جزائي 10 ألاف يورو.

تعويض مادي عن خصم راتبه في فترة كورونا مع فائدة 3%.

مكافأة توقيع قدرها 10 مليون يورو.

طائرة خاصة لنقل جميع أفراد أسرته إلى الأرجنتين في عيد الميلاد.

غرفة خاصة في كامب نو لعائلته وعائلة الأوروغوياني سواريز.

في المقابل وافق برشلونة على جميع الشروط باستثناء الشرط الجزائي ليكون 700 مليون يورو، وأن تكون مكافأة التوقيع مشروطة بعودة النادي إلى وضع اقتصادي أفضل.

وتابعت: "لم يوافق ممثلو ميسي على تعديل هذا الشرط وتوقفت المفاوضات على تجديد العقد، قبل أن تعود المفاوضات في يونيو (حزيران) 2020، بطلب من ممثلي النجم الأرجنتيني على توقيع عقد مدته 3 مواسم مع إمكانية التمديد، ولكن لم يتم التوصل إلى إتفاق ليعلن الطرفين رحيل ميسي عن الفريق وانضمامه إلى باريس سان جيرمان.