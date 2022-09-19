رسمياً.. الأهلي المصري يغلق ملف «ساعات» تركي آل الشيخ

نشر الأهلي المصري بياناً أكد فيه أنه تم غلق ملف الأزمة الخاصة بتلقي مجلس إدارة «الأحمر» هدايا عينية من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

ونص البيان على أنه: «ردّا على الأكاذيب والافتراءات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر محمد مختار أنه وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الأهلي بتاريخ 10 مارس (آذار) 2021، فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية «الساعات» التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الأهلي من قبل».

وأضاف: «وقال إن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر (بتاريخ 2 يونيو 2020) أنه قرر إعادة جميع هدايا تركي آل الشيخ المالية والعينية إليه، أو توجيهها إلى الجهة التي يرغب فيها.. وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحيا مصر، وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع من خلال البروتوكول المشار إليه وتسلم صندوق تحيا مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية «الساعات»، وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة».