محمد بن راشد: تحيا المجتمعات بالأمل.. ويستبشر الناس بالقادم الأجمل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن المجتمعات تحيا بالأمل، ويستبشر الناس بالقادم الأجمل، ويعيش الشباب على الأمل بمستقبل أفضل.

وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "وفي كل قرية ومدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لخير البشر.. وصناعة الحياة والأمل.. لا يبحثون عن الأضواء والشهرة .. لكننا نبحث عنهم .. لتكريمهم وإظهار نبل أعمالهم.. وجمال قيمهم في الحياة".

وتابع سموه: "دورة جديدة من صناع الأمل.. نبحث فيها عن أهل الخير.. وصانعي المعروف في المجتمعات".

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وختم سموه: "ولن تتوقف مسيرتنا على إلهام البشر.. وصناعة الأمل.. وتحريك المجتمعات نحو الأفضل".