نجم مانشستر يونايتد يعترف.. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي واجهته طوال مسيرتي

اختار صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، كريستيان إريكسن، قائد منتخب مصر وجناح ليفربول، محمد صلاح، كأفضل لاعب إفريقي واجهه في مسيرته الكروية.

ولعب الدنماركي الدولي في الدوري الإنجليزي لمدة 7 سنوات في الفترة من 2013 حتى 2020، قبل العودة إلى برينتفورد في يناير من العام الحالي بعد تعافيه من اضطراب في ضربات القلب أدى إلى سقوط مفاجئ له في مباراة فنلندا في يورو 2020.

وتحدث إريكسن عن اختياره في تصريحات نقلتها شبكة "HITC" البريطانية، وقال: "محمد صلاح كان في الدوري الإنجليزي لبضع سنوات وأيضًا في تشيلسي بالسابق".

وتابع: "لقد ظهر بمستوى رائع، لسنوات متتالية في تلك البطولة، كان الأمر مثير للإعجاب"”.

وكان محمد صلاح قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 من روما بمقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني ومن هنا ظهر متألقًا مع الريدز وأصبح معشوق جماهير الفريق الإنجليزي.