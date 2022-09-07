رسمياً.. مدرب منتخب مصر السابق يعود لتدريب إيران

عاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لاستلام مهمة الاشراف على المنتخب الإيراني لكرة القدم خلفاً للكرواتي دراغان سكوتشيتش، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء الاتحاد المحلي للعبة.

وتأتي الاستعانة مجدداً بخدمات المدرب البرتغالي البالغ 69 عاماً قبل أسابيع من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018. وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

ونشر الاتحاد الإيراني بيانا على موقعه، قال فيه «تم اختيار كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب الايراني لكرة القدم»، مضيفاً «سيتم شكر السيد دراغان سكوتشيتش، المدرب السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، على جهوده خلال تعاونه مع اتحاد كرة القدم».



ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد، والعمل كمساعد للسير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.