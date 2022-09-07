الزمالك واثق من الفوز بكأس سوبر لوسيل في قطر

أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك المصري، رئيس بعثة الفريق في قطر إنه يثق في قدرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل بعد غد الجمعة بالدوحة.

وقال أحمد مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاربعاء أن لاعبي الزمالك دائماً علي قدر المسؤولية وقادرون علي إسعاد الملايين من جماهيرهم الوفية.

وأضاف «أعلم جيدا أن المباراة صعبة لأننا سنواجه بطل آسيا فريق الهلال السعودي، ولكننا دائما نكون عند حسن الظن في المواقف الصعبة، والزمالك هو بطل الدوري والكأس بمصر».

واوضح «أثق أن الجماهير البيضاء في قطر سيكون لها مفعول السحر في تشجيع ومؤازرة اللاعبين خلال المباراة».

وغادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي على كأس «سوبر لوسيل».

وضمت القائمة كل من محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية في حراسة المرمي ومعهم محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإمام عاشور وزكريا الوردي ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد وزيزو وسيف فاروق جعفر وسيد عبدالله نيمار وإبراهيما نداي وسيف الجزيري ويوسف أسامة نبيه.