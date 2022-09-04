كلوب يتبرأ من تراجع محمد صلاح.. وأسطورة ليفربول يذكره بـ"العقد الكبير" (فيديو)

بات واضحا خلال الجولات الست الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز المعاناة الكبيرة التي يجدها نجم وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح، في معانقة الشباك كما اعتاد على ذلك طوال السنوات الماضية. ويحتل ليفربول المركز السادس حاليا بفارق 5 نقاط عن مان سيتي الثاني، و6 نقاط عن أرسنال المتصدر، والأخير لعب خمس مباريات فقط، وفي حال فاز اليوم على مان يونايتد سيوسع الفارق إلى 9 نقاط مع ليفربول. يذكر أن صلاح سجل حتى الآن هدفين فقط، ويتأخر بفارق ثماني أهداف عن هالاند متصدر القائمة بعشرة أهداف في ست جولات فقط، منها "هاتريك" مرتين.

وبسبب الوضع الصعب المبكر الذي يعيشه ليفربول، تناسلت الأراء والتحاليل لتفسير ما يحدث مع محمد صلاح، وتعرض مدربه الألماني يورغن كلوب أمس بعد التعادل المخيب 1-1 مع إيفرتون إلى انتقاد شديد، واتهمه البعض بأنه أحد الأسباب وراء تراجع مستوى صلاح، كونه يدفع به إلى الجناح أكثر، ولا يسمح له بحرية الحركة في مركز الهجوم، كما كان الوضع سابقا، وذلك لإفساح المجال أكثر للمهاجم المركزي الجديد الأوروغوياني داروين نونيز.

The highlights from Saturday's Merseyside derby draw 📽 pic.twitter.com/EMOkABf7NJ — Liverpool FC (@LFC) September 3, 2022

ونقلت صحيفة "ميرور" عن كلوب قوله إن الأمر ليس بالصورة التي يتم تناقلها، وأنه ما يزال يترك الحرية لصلاح، لكنه يريد منه الاعتياد على الوضع الجديد في الجناح. وقال إنه رغم ذلك لا يريد من صلاح أو لويس دياز مركز ثابت بل متحرك حسب الحاجة إلى ذلك في جناحي الهجوم، وحتى على مستوى المركز. وأشار إلى أن الامر يحتاج إلى تدريب أكثر لكي يعتاد ثلاثي الهجوم على الوضع الجديد، خاصة في ظل مشاركة نونيز.

في جانب آخر، ذكر أسطورة ليفربول، الاسكتلندي غراهام سونيس محمد صلاح بعقده الكبير الذي وقعه في بداية الموسم وقال إن "صلاح حصل على ما يريده، وأصبح لديه عقد كبير، وعليه أن يبرهن عن استحقاقه لذلك في الملعب". وأشار إلى أنه منذ أن وقع العقد لم يعد يرى صلاح كما كان في السابق، وتحدث عن مباراة مان يونايتد، وكيف تمكن الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز من السيطرة عليه بالكامل.

ثم رأى أن الامر تكرر في مباريات أخرى، وقال إنه بعد العقد الجديد على صلاح أن لا يتراجع مستواه ولو بـ1% عن الذي كان عليه على الاقل من قبل. وقال إنه يقول هذا الكلام من باب استفزاز صلاح ودفعه للرد في الملعب، وقال: أتمنى أن يكذبني في المباريات المقبلة".