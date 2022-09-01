مان يونايتد يضم 4 لاعبين مقابل 264 مليون يورو.. أبرزهم البرازيلي أنتوني

تصدر نادي مانشستر يونايتد منذ نهاية الموسم الماضي، عناوين وسائل الإعلام، بعد أن بات أحد أكثر الأندية سعياً لتغيير صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الأوروبية، التي انتهت رسمياً مع منتصف ليل أمس. ومنذ إعلان النادي التعاقد مع المدرب الهولندي تن هاغ قبل نهاية الموسم الماضي بأشهر، والضغط يتزايد على عائلة غليزر الأميركية المالكة للنادي، بعد أن تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير للغاية، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس، ولن يشارك في المسابقة الأهم في أوروبا (دوري الأبطال) في الموسم الجاري.

وسعى تن هاغ، الذي حصل على ضوء أخضر لضم اللاعبين المناسبين، لبدء مشروع إعادة النادي إلى مستواه المعروف، ولم يكن غريباً أن ينفق على أربعة لاعبين فقط 264 مليون يورو في «الميركاتو الصيفي»، على رأسهم الصفقة التي انتهت قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات، ويتعلق الأمر بالمهاجم البرازيلي الشاب والمميز، أنتوني (22عاماً)، الذي يلعب كجناح، وانتقل إلى يونايتد قادماً من أياكس الهولندي مقابل رقم قياسي بلغ 100 مليون يورو، حيث تبلغ 95 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين إضافات.

وتعتبر هذه أكبر صفقة في تاريخ الانتقالات في هولندا، حيث يستحوذ أياكس على نصيب الأسد منها، وكان آخرها قبل سنوات في صفقة انتقال دي يونغ إلى برشلونة مقابل 86 مليون يورو.

وكان انتقال أنتوني معقداً للغاية، إذ يعرفه تن هاغ عن قرب، وأشرف عليه الموسم الماضي حين كان مدرباً لأياكس. ورفض أياكس مراراً العروض التي تقدم بها مان يونايتد، وانطلقت من 50 مليون يورو إلى أن تم رفعها بمقابل الضعف، ما جعل أياكس يوافق في نهاية الأمر. وأنتوني من مواليد 24 فبراير 2000، ويلعب في أياكس منذ 2020.

ودافع عن قميص أياكس في 82 مباراة، سجل فيها 24 هدفاً، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022، بالإضافة إلى الكأس المحلية في 2021. وسجّل هدفين وتمريرتين حاسمتين في تسع مباريات دولية مع البرازيل، كما أحرز ذهبية أولمبياد طوكيو الأخير. وكان أنتوني من ضغط بشدة لإتمام انتقاله، بعد خلاف شديد مع إدارة أياكس، حيث هدد بالتمرد وعدم اللعب إن لم يتم تسهيل انتقاله.

ويراهن تن هاغ بشدة على أنتوني لقيادة هجوم مان، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي بدأ المدرب الهولندي العمل عليها منذ بداية الموسم.

مارتينيز.. قائد للدفاع

يعتبر الأرجنتيني لساندرو مارتينيز من أولى الصفقات التي أبرمها تن هاغ، وهو أول لاعب يتعاقد معه، من الذين دربهم في أياكس الموسم الماضي. ودفع يونايتد في مارتينيز 67 مليون يورو، ليكون أحد أعمدة الدفاع التي يراهن عليها المدرب الهولندي، حيث يسعى لأن يشكل قائد الدفاع الذي يحتاج إليه، وتشكيل ثنائي بمهام متشابهة مع الفرنسي فاران. وبات مارتينيز منذ بداية الموسم يأخذ المكان الأساسي للمدافع الإنجليزي وقائد الفريق ماغواير، وأظهر براعة كبيرة في المباريات الأخيرة، ما يعزز من إمكانية الإبقاء عليه أساسياً.

كاسيميرو.. صمام أمان

كان تعاقد يونايتد مع نجم الوسط الدفاعي في ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، سلساً للغاية، حيث لم يستغرق سوى يومين من المفاوضات، ليتم الإعلان رسمياً عن انتقاله، مقابل 80 مليون يورو، وهو رقم كبير دفعه في لاعب يبلغ 30 سنة. لكن تن هاغ يرى فيه إحدى القطع المهمة في مشروعه، وخاصة لسد الثغرات الدفاعية.

مالاسيا.. إمكانات دفاعية وهجومية كبيرة

لاعب آخر يعرفه تن هاغ عن قرب، ومطلع على إمكاناته الفنية، هو الشاب الهولندي تايريل مالاسيا (22 عاماً)، رغم أنه لم يكن لاعباً في ناديه السابق أياكس، بل في فينورد الهولندي. وتعاقد تن هاغ مع مالاسيا مقابل 17 مليون يورو. ويمتاز بإمكانات دفاعية وهجومية، وبات أساسياً في المباريات الأخيرة.