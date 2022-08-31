الزمالك يختتم الموسم بخسارة والأهلي بفوز عريض.. وهبوط الجونة

خسر شباب الزمالك حامل اللقب ضد ضيفه إيسترن كومباني الهابط للدرجة الثانية 2-1 أمس في ختام الدوري المصري لكرة القدم، فيما اختتم الاهلي الموسم بفوز عريض على ضيفه سيراميكا كليوباترا 4-صفر في المرحلة الرابعة والثلاثين والاخيرة التي شهدت هبوط الجونة. وعلى ملعب القاهرة الدولي، سجل هدفي إيسترن مودي ناصر (26) وأحمد حمزاوي (63)، و قلص الفارق للزمالك حسم اشرف (72). وكانت هذه الهزيمة الاولى للزمالك منذ 17 مايو عندما سقط ضد طلائع الجيش (1-صفر) المرحلة التاسعة عشرة.

وتجمد رصيده عند 77 نقطة في الصدارة فيما ظل ايسترن في المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 33 نقطة. ولحق الجونة بركب الهابطين للدرجة الثانية رغم فوزه على مضيفه بيراميدز 3-1 بملعب الدفاع الجوي وذلك بعد تعادل غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري 1-1. سجل للجونة نور السيد (32 من ركلة جزاء) وعمرو سعداوي (53) وحسام غانم (81)، فيما سجل هدف بيراميدز إسلام عيسى (60).

ورفع الجونة إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، وهبط بفارق المواجهتين المباشرتين لصالح غزل المحلة الخامس عشر بنفس رصيد النقاط، وتجمد رصيد بيراميدز عند 71 نقطة في المركز الثاني. وتقدم المحلة عن طريق عبده يحيى (31) وعادل النتيجة للاتحاد كريم الديب (78) . وأنهى الاتحاد السكندري الموسم برصيد إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

الاهلي يودّع سليمان

اختتم الاهلي الموسم بفوز عريض على ضيفه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة ابملعب الاهلي والسلام. وقبل انطلاق المباراة ودّع لاعبو الأهلي زميلهم المعتزل بنهاية الموسم الحالي وليد سليمان بارتداء قمصان خاصة عليها صورة أسطورة الفريق ومكتوب عليها "شكرا وليد سليمان". وكان سليمان قد اعلن اعتزاله بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التي حل بها الأهلي في المركز الثالث.

سجل رباعية الاهلي احمد سيد غريب (35) ورامي ربييعة (68 من ركلة جزاء) والموزمبيقي لويس ميكيسوني (72) والبديل رأفت خليل (68). ولعب سيراميكا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 عقب طرد لاعبه الغاني كوامي بونسو لعرقلة احمد سيد غريب داخل منطقة الجزاء. وأنهى الاهلي الموسم برصيد 70 نقطة في المركز الثالث للمرة الاولي منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1991- 1992 حين حل رابعًا خلف الزمالك البطل والاسماعيلي الوصيف وغزل المحلة الثالث.