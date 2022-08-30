مرتضى منصور يكشف كواليس لقائه مع نجم الأهلي "الهارب"

تحدث رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن أول لقاء شاهد فيه لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم كهربا عن طريق الصدفة، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية كبيرة على اللاعب.

وقال مرتضى منصور في تصريح تلفزيوني: "كنت ماشي في الشارع، خلال الأيام الماضية، وتفاجأت بشخص بيناديني بابا حبيبي، تفاجأت بأن هذا الشخص هو محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي".

وكان الاتحاد الدولي قد فرض غرامة مالية كبيرة على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا نتيجة مغادرة الزمالك وسفره خارجياً للاحتراف قبل أن يستقر في الأهلي، وأضاف مرتضى منصور: "محمود كهربا أصبح في مأزق حقيقي، ولا بديل عن دفع الغرامة، ولو قعد 100 سنة، هيدفع غرامة الزمالك كاملة".

وتابع: "اللاعب براحته لو مش عايز يدفع دلوقتي إحنا مش مستعجلين، ومنتظرين وقت ما يدفع، لكن هيدفع هيدفع، الجميع يعلم موضوع كهربا، وما حدث به من لاعب مرتبط بعقد وهرب، لازم يأخذ جزائه، ولن نتنازل عن حقوقنا".