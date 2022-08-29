ماتيوس: اختيار دبي مقراً لاستعدادات منتخب ألمانيا لكأس العالم "قرار مثالي"

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن سعادته وارتياحه لاختيار دبي مقرا لاستعدادات المنتخب الألماني قبل بطولة كأس العالم 2022 ، واصفا القرار بأنه مثالي.

وأشار ماتيوس الذي يعمل سفيرا للاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي بايرن ميونخ، وعضواً باللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى أن دبي تعد اختيارا مثاليا لإقامة المعسكر التدريبي الذي يسبق نهائيات كأس العالم المقبلة كونها تضم منشآت رياضية متطورة ومناطق جذب سياحية عالمية المستوى.

جاء ذلك خلال زيارة ماتيوس، قائد المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 1990 ، لمقر مجلس دبي الرياضي ولقائه مع سعيد حارب أمين عام المجلس بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وعمران الجسمي مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس.

وعبّر ماتيوس عن سعادته بزياراته المستمرة لدبي وإعجابه بالتطور الرائع والمعالم السياحية والحضارية الجديدة في كل زيارة من زياراته التي زاد عددها على الـ100 زيارة حتى الآن.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الرياضية التي تربط بين الجانبين والاستعدادات الجارية لحضور منتخب ألمانيا إلى دبي، التي وصفها ماتيوس بأنها مدينة "الابتسامة والسعادة".

وقال ماتيوس: "أينما أذهب أجد الابتسامة والمعاملة الطيبة والترحيب الكبير حتى من الذين لا يعرفون أنني لاعب كرة قدم شهير" ..مشيدا بالتعامل الراقي والخدمات المتطورة السريعة التي وجدها أثناء إنجاز معاملاته في دبي.

وأكد سعيد حارب على التقدير الكبير للكرة الألمانية والعلاقة المتينة التي تجمع بين الكرتين الإماراتية والألمانية والزيارات الكثيرة لفرق الأندية والمنتخبات الألمانية إلى دولة الإمارات لإقامة معسكرات تدريبية سنوية، والزيارات الكثيرة والمستمرة لنجوم الكرة الألمانية ومسؤوليها إلى الإمارات لقضاء إجازات عائلية سنوية أو عقد لقاءات تعاون، والتي كان آخرها زيارة وفد الاتحاد الألماني لكرة القدم للتنسيق لإقامة المعسكر التدريبي المقبل في دبي.

وفي ختام اللقاء قدم سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى ماتيوس، وشرح للنجم الإماراتي القيم والقصص التي يحملها الكتاب والتي تؤرخ لمراحل مهمة من تطور دبي ودولة الإمارات.

وعبّر ماتيوس عن سعادته بالهدية الثمينة وأكد إعجابه برؤية وحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي صنعت كل هذه الإنجازات التي باتت حديث العالم.