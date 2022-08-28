أزمة جديدة في الأهلي المصري.. وهذا مصير المدرب البرتغالي

أزمة جديدة يعيشها جمهور ومحبي النادي الأهلي المصري بعد خسارة الفريق مساء الأمس أمام طلائع الجيش ليحتل الفريق المركز الثالث في الدوري قبل الختام بجولة واحدة، وهو المركز الذي لم يتواجد فيه الفريق منذ سنوات كونه دائما ما كان يحقق لقب المسابقة أو يحتل المركز الثاني خلف الزمالك الذي حافظ هذا الموسم على بطولته للعام الثاني على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس إدارة النادي اتخذ قراره النهائي دون أن ينشر ذلك رسمياً بإقالة المدرب البرتغالي سواريش، حيث تم إبلاغ المدرب بذلك رسمياً بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد نال الهزيمة من طلائع الجيش بهدفٍ دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري، وطبقا لما صدر فإن مجلس الإدارة منح المدرب الحرية حال رغبته في الرحيل وعدم خوض لقاء سيراميكا كليوباترا، أو إدارة اللقاء ثم الرحيل.

ويحتل الأهلي بالمركز الثالث برصيد 67 نقطة خلف فريق بيراميدز الذي احتل المركز الثاني وخطف وصافة الترتيب بعد أن توج الزمالك بلقب الدوري.