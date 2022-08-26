رونالدو يجني ضعف ثروة ميسي من مواقع التواصل!

يجني النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ثروة ضخمة من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أكثر لاعبي كرة القدم متابعة، وفي آخر تقرير مالي حول مردوده التجاري ذكر موقع "سبورت بريف" إن رونالدو يكسب نحو مليوني دولار أميركي مقابل كل منشور وهو ضعف ما يكسبه غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يجني مليون دولار أميركي مقابل كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحظى رونالدو بجماهيرية جارفة إذ يتابعه على "إنستغرام" فقط أكثر من 475 مليون متابع في جميع أنحاء العالم، وأرقامه تتزايد على الرغم من الضبابية حول مستقبله مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد خصوصاً أن "الدون" يرغب في الرحيل إلى نادٍ يلبي طموحه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، لاسيما أن "الشياطين الحمر" لم يتأهل للبطولة الأكثر أهمية في القارة العجوز.