صدام مبكر بين سيتي وتشلسي في كأس الرابطة

يلتقي مانشستر سيتي وتشلسي في مواجهة مبكرة في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، وفق ما أسفرت القرعة مساء أمس. وستكون هذه المباراة واحدة من أصل ست ستجمع طرفين من الدوري الممتاز، إحداها قوية أيضًا بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا. كما يلتقي ليفربول حامل اللقب مع دربي كاونتي من المستوى الثالث. وفي مباريات أخرى، يلتقي أرسنال مع برايتون وتوتنهام مع نوتنغهام فوريست. تقام المباريات في أسبوع السابع من نوفمبر.

القرعة كاملة:

ليستر سيتي - نيوبورت كاونتي

وست هام يونايتد - بلاكبيرن روفرز

ولفرهامبتون - ليدز يونايتد

نوتنغهام فوريست - توتنهام

مانشستر يونايتد - أستون فيلا

بورنموث - ايفرتون

ليفربول - دربي كاونتي

بيرنلي - كراولي تاون

بريستول سيتي - لينكولن سيتي

مانشستر سيتي - تشلسي

ستيفينيدش - تشارلتون أثلتيك

ميلتون كينز دونز - موركامب

نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس

ساوثمبتون - شيفيليد ونسداي

أرسنال - برايتون

برنتفورد - غيلينغهام