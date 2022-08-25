الكشف اليوم عن خارطة الطريق لموسم أبطال أوروبا الجديد

يتعرّف ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبقية أندية النخبة الأوروبية اليوم إلى خارطة الطريق للموسم الجديد للمسابقة الأهم، وذلك لدى إجراء قرعة دور المجموعات لموسم 2022-2023 في مدينة إسطنبول التركية. وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول بالذات في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب أتاتورك الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلّف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة عام 2005.

كان من المفترض أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية عام 2020 ثم عام 2021، ولكن في المناسبتين، نقل الاتحاد الأوروبي للعبة المباراة إلى البرتغال بسبب القيود المرتبطة بجائحة «كورونا».

وعزّز ريال مدريد بالتالي رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب (14 مرة) أي ضعف عدد المرات التي تُوّج بها النادي التالي الأكثر نجاحاً في البطولة وهو ميلان الإيطالي. واستهل ريال موسمه القاري بالفوز على بطل الدوري الأوروبي أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر ليتوّج بالكأس السوبر الأوروبية.

وسيوجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفاً التي لم تتأهل من خلال إحراز ألقاب 2021-2022، وهي: مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي، إضافة إلى أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

أما ليفربول، فسيكون في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. ولن تشارك الأندية الروسية بسبب الحظر المفروض عليها جرّاء غزو أوكرانيا، لكن الأخيرة ستتمثل بناد واحد هو شاختار دانييتسك.

ونظراً إلى إقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً، حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين بدءاً من السادس من سبتمبر.

ورصد الاتحاد الأوروبي جائزة مالية للفائز بلقب المسابقة تصل إلى 90 مليون يورو.

علاوة على ذلك، ستكون هناك حصة إضافية من حقوق النقل التلفزيوني.

ومن المتوقع أن يُترجم تتويج ريال مدريد باللقبين الأوروبيين مع ترشيح حارسه البلجيكي تيبو كورتوا وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة إلى جانب صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، على هامش سحب القرعة. وسيتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، إلى جانب الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والألماني يورغن كلوب (ليفربول).

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مليون يورو الجائزة المرصودة للفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كريم بنزيمة أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم الأوروبي المنصرم.