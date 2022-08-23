محمد صلاح يسطر تاريخاً جديداً من الأرقام القياسية في ليفربول

واصل هداف فريق ليفربول محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية والتاريخية في صفوف نادي ليفربول بعدما أحرز هدفاً تاريخياً بالنسبة له أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بنتيجة 2-1، ورغم خسارة ليفربول إلا أن محمد صلاح أحرز هدفه العاشر أمام مانشستر يونايتد ليصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في الديربي التاريخي.

وبالنظر إلى أرقام محمد صلاح، تعتبر تاريخية في مواجهة "مان يونايتد" سجل صلاح 10 أهداف في شباك "الشياطين الحمر" وصنع هدفين كما أصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليج" يسجل 5 أهداف أمام "اليونايتد" في موسم واحد وأول لاعب يتمكن من تسجيل "هاتريك" في ملعب أولد ترافورد.

وأصبح محمد صلاح بعد هدفه العاشر الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين متخطياً الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي سجل 9 أهداف في 35 مباراة، وجورج وول، أسطورة "مان يونايتد" الذي تمكن من زيارة الشباك في 9 مرات خلال 12 مباراة.

وكان محمد صلاح قد بدأ الموسم بتسطير رقم قياسي جديد بهدفه في شباك فولهام، ضمن الجولة الأولى حيث أصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليج" يسجل في المباراة الافتتاحية لـ 6 مواسم على التوالي منذ موسم 2017.

كما أصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد، منذ ديك فورشو (موسم 1925/26، وموسم 1926/27)