ريال مدريد يعلن رحيله نجمه إلى مانشستر يونايتد (فيديو)

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً مغادرة نجم الفريق البرازيلي كاسيميرو، عن الفريق بعد 9 سنوات قضاها اللاعب مع الفريق نجح خلالها في تحقيق 18 بطولة مختلفة، ليبدأ النجم البرازيلي تحدي جديد، بينما يبحث عشاق الملكي عن أسطورة جديدة في خط الوسط.

وطبقاً لوسائل إعلام فإن كاسيميرو (30 عاماً) الذي خاض 63 مباراة دولية مع البرازيل، سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو، ونشر بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد، مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، ودع فيها لاعبه وسرد أبرز إنجازاته مع الفريق كما نشر فيديو بعنوان "شكرا كاسيميرو”، و”يا لها من رحلة”، إضافة إلى “أنا الدبابة.. ممنوع المرور”، ومجموعة من أهداف وبطولات اللاعب مع الملكي”.

ومن جانب أخر أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مبدئي بضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

وقال مانشستر يونايتد متذيل ترتيب الدوري بعد هزيمتين في أول مباراتين في بيان "نحن سعداء بالتوصل لاتفاق مبدئي بانتقال كاسيميرو".

وكان مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي قد قال في وقت سابق إن كاسيميرو أراد مغادرة ريال بحثا عن "تحد جديد”، وأضاف: "نتفهم هذا الشعور ولا اعتقد أن هناك مجالا للتراجع"