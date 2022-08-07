جيل سكوت .. قادت إنجلترا للقب "اليورو" وعادت بعد أيام لوظيفتها في المقهى

عادت لاعبة المنتخب الإنجليزي، جيل سكوت، إلى حياتها الاعتيادية، بعد 5 أيام فقط من قيادة منتخب بلادها للتتويج باللقب التاريخي لكأس الأمم الأوروبية للسيدات "يورو" على حساب ألمانيا، وذلك بمزاولة عملها في المقهى الخاص بها، إذ نشرت عبر حسابها في "تويتر" صورتها، وهي تمسك بأدوات التنظيف، كما ترتدي في صور اخرى الميدالية الذهبية التي حصلت عليها مع زميلاتها في المنتخب.

ولعبت سكوت دوراً كبيراً في مساعدة إنجلترا للفوز باللقب القاري لأول مرة في التاريخ بفضل الأداء الذي قدمته وهي ترتدي القميص الأبيض، لتحتفل مع زميلاتها حتى الساعات الاولى من صباح يوم الأثنين الماضي، فرحاً باللقب الصعب على ألمانيا في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، قبل أن تعود لعملها يوم الجمعة.

وغردت اللاعبة: "العودة إلى الواقع وإلى المكان الذي أحبه، لقد انتهيت من مناوبتي اليوم في مقهى "بوكس 2 بوكس"، أشكر كل شخص أتى إلي وقال مرحباً، أنا أقدر هذا الدعم الذي حصلت عليه". يذكر أن جيل سكوت افتتحت المقهى الخاص في أبريل 2021 في مدينة مانشستر، ومنذ ذلك الوقت أصبح المقهى قبلة لمجموعة من مشاهير كرة القدم.