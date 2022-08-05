نجم ومدرب سابق للبايرن يدعم "الطريقة الأمريكية" لإنهاء هيمنة "البافاري"

رأى مهاجم بايرن ميونيخ السابق يورغن كلينسمان أمس أن نظام مباريات "بلاي أوف" في الدوري الالماني لكرة القدم قد يلعب دورًا مفصليًا في تحديد هوية البطل في حال اعتماده، ما يقلل من هيمنة النادي البافاري على اللقب. وقال الدولي السابق إنه يشعر أن نظام الملحق سيكون وسيلة مثيرة لمحاولة التخلص من المشهد المتكرر لرؤية بايرن يرفع درع الـ"بوندسليغا" كل عام. وقال في هذا الصدد "أتفهم تمامًا مناقشة هذا الأمر، لأن هناك رغبة في رؤية فريق آخر يفوز بلقب الدوري الألماني، إلى جانب بايرن ميونيخ". وأرى أن اعتماد بلاي أوف في نهاية الموسم هو إثارة حقيقية".

يُعتمد نظام الـ"بلاي أوف" في جميع الدوريات الكبرى في الولايات المتحدة، بما فيه دوري كرة القدم، من أجل تحديد هوية البطل. وأشار كلينسمان الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ العام 1998 إلى أن نظام الـ"بلاي أوف" كان معتمدًا في الدوريات الأوروبية، بما في ذلك تحديد الهبوط والصعود في الدوري الألماني والصعود في الدوري الإنكليزي. أضاف أنه في إنكلترا "يلعبون البلاي أوف في ملعب ويمبلي وهو أشبه بمباراة نهائية في الكأس، لأنها مسألة دراماتيكية كثيرًا وتعني الكثير للفرق".

وتابع بطل كأس العالم 1990 "سأكون منفتحًا جدًا على فكرة المباريات الفاصلة، ولأكون صريحًا، أحبها لأنني معتاد عليها هنا في الولايات المتحدة".

ورشّح كلينسمان (51 عامًا) الذي درّب بايرن ميونيخ لفترة قصيرة (2008-2009)، أن يحقق النادي البافاري لقبه الحادي عشر على التوالي في الدوري وتوقع أن يكون بوروسيا دورتموند مرة أخرى أقرب منافسيه.

وسبق لدوناتا هوبفين، المديرة التنفيذية الجديدة لرابطة الدوري التي تشرف على جميع الدرجات، أن قالت في فبراير الفائت إنه "لا توجد محظورات بالنسبة لي. إذا كانت المباريات الفاصلة (بلاي-أوف) ستساعدنا، فسنتحدث عن المباريات الفاصلة".

فيما رأى المدير التنفيذي في النادي البافاري، الحارس الاسطوري أوليفر كان، أنه "سيضفي نظام من نصف نهائي ونهائي المزيد من الإثارة للمشجعين، لذا من المنطقي تداول ومناقشة هذه الأفكار. نحن دائمًا منفتحون على اقتراحات جديدة". وكان يُحدد بطل ألمانيا عبر نظام الدوريات الإقليمية والمباريات الفاصلة على المستوى الوطني الى حين إنشاء الـ"بوندسليغا" عام 1963.